Violento asalto a jubilados: un hombre de 83 años lucha por su vida

Una pareja de jubilados fue atacada en su vivienda ubicada a pocas cuadras del Centro Viejo, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Al menos dos delincuentes ingresaron de manera violenta, golpearon a las víctimas y escaparon con joyas, dinero y objetos de oro, dejando a uno de adultos mayores gravemente herido.

El hombre, de 83 años, sufrió heridas graves y permanece internado en el Hospital Militar con pronóstico reservado. Según su familia, durante el asalto padeció un infarto y presenta un cuadro delicado con arritmias y hemorragia intracraneal.

“Lo golpeaban sin parar” La hija de la pareja relató al diario La Voz del Interior que su madre fue sorprendida mientras miraba televisión y su padre dormía. “A mi mamá le taparon la boca con guantes ásperos para que no gritara. A mi papá lo sacaron de la cama y lo llevaron a la cocina. Allí empezaron a golpearlo sin parar, a matarlo directamente”, denunció.

La mujer contó que los atacantes estaban obsesionados con encontrar objetos de valor. “Solo pedían oro, no les interesaba otra cosa. Le pegaron con algo punzante, lo dejaron irreconocible”, agregó. Tras apoderarse de algunas joyas y un sable, los encerraron en el baño y trabaron las puertas con macetas para evitar que pudieran pedir auxilio.

Jubilados en estado de shock La esposa del hombre, de 82 años, sufrió lesiones menores, pero permanece en estado de shock por la violencia del ataque. “Mi mamá no puede borrar de su cabeza cómo lo golpeaban. Fue una tortura”, expresó su hija con angustia.