Confirmaron otras dos víctimas del asesino serial de Jujuy: ya son cuatro casos confirmados

La Justicia identificó a Miguel Quispe y Juan Ponce entre los rastros de ADN hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Ya son cuatro las personas identificadas como víctimas de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

El caso del presunto asesino serial de Jujuy sumó un giro clave con la confirmación de dos nuevas víctimas. Los peritajes de ADN revelaron que los perfiles genéticos de Miguel Quispe (60) y Juan Ponce (51) coinciden con muestras recolectadas en la vivienda de Matías Jurado, quien se encuentra detenido con prisión preventiva.

De esta manera, ya son cuatro las personas identificadas como víctimas, tras los cotejos anteriores que vincularon al acusado con Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, según confirmó el fiscal regional Guillermo Beller en conferencia de prensa.

Los investigadores analizaron más de 200 muestras biológicas levantadas en la llamada “casa del horror” del barrio Alto Comedero. Allí hallaron restos de sangre, ropas y herramientas presuntamente utilizadas para los crímenes. Según los peritos, los resultados genéticos confirman al menos cuatro homicidios agravados.

Nuevas víctimas del asesino serial Matías Jurado, de 37 años, permanece aislado en el penal de Gorriti. En las audiencias negó los hechos, aunque las pruebas recogidas siguen ampliando el expediente. Paralelamente, la Justicia indaga otros perfiles genéticos masculinos que podrían corresponder a más desaparecidos de la zona.

El fiscal resaltó que la prioridad del Ministerio Público de la Acusación fue informar primero a las familias. “Lamentablemente tuvimos que dar la noticia de que se confirmó el ADN de sus seres queridos. Siempre los familiares fueron los primeros en recibir la información, asesorados y contenidos por el Centro de Asistencia a la Víctima”, explicó.