Estudiantes mendocinos ganaron la Copa Robótica y viajarán a la final nacional

Estudiantes de la Escuela Técnica 4-120 de San Martín representarán a Mendoza en la Copa Robótica Argentina.

Algunos de los estudiantes mendocinos que se animaron a competir en la Copa Robótica.

Estudiantes de la Escuela Técnica 4-120 José de San Martín lograron el primer puesto en la Copa Robótica Mendoza y representarán a la provincia en la final nacional. La competencia se disputará los días 26 y 27 de agosto en la ciudad de Neuquén.

El certamen reunió a 22 equipos mendocinos que desplegaron sus conocimientos en programación y construcción de robots, combinados con estrategias de juego y trabajo en equipo. El equipo de San Martín se presentó bajo el nombre Eternos y mostró un alto nivel de innovación tecnológica, lo que les permitió superar a rivales con propuestas sólidas. Durante cada partido debieron resolver desafíos con robots parcialmente autónomos y con control manual.

La importancia de la robótica La Copa Robótica Argentina tiene el aval del First Global Challenge, la competencia internacional que reúne a más de 190 países con proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De allí saldrá el equipo de estudiantes que representará al país en 2027.

Copa Robótica 2025 Mendoza (7) La felicidad de los estudiantes al ganar su boleto a la competencia nacional de robótica. Prensa Gobierno de Mendoza Los organizadores destacaron que la robótica escolar fomenta tanto habilidades técnicas como blandas: pensamiento crítico, cooperación y liderazgo. Esto ubica a los estudiantes en un terreno que conecta con las demandas del mundo laboral y la innovación tecnológica.

Además de los ganadores principales, hubo menciones especiales en la instancia provincial: mejor diseño, creatividad, esfuerzo y compromiso. Estos reconocimientos muestran cómo la educación técnica en Mendoza se nutre de la diversidad de propuestas estudiantiles.