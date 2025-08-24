Reabrió el Cristo Redentor y regresó el último micro con hinchas de la U de Chile

Gendarmería confirmó que un ómnibus fue encapsulado para su rápido ingreso por Cristo Redentor. La mayoría de los colectivos había retornado por Neuquén.

El último micro con hinchas de la Universidad de Chile ya en Los Libertadores.

Tras permanecer cerrado desde el miércoles por un temporal de nieve, el Sistema Integrado Cristo Redentor fue finalmente reabierto este domingo. El paso mendocino se convirtió en la vía de retorno para los últimos hinchas de la Universidad de Chile que habían asistido a un partido en Avellaneda.

Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, el último micro que transportaba a los hinchas cruzó la frontera. Este grupo formaba parte de los pocos colectivos que regresaron por la provincia, dado que la mayoría de los micros con simpatizantes chilenos habían optado por el paso de Neuquén para volver a su país durante los días anteriores.

Por motivos de seguridad, el micro que transitó por Mendoza fue encapsulado y se le priorizó el ingreso para garantizar que su permanencia en las rutas fuera lo más breve posible. Así, temprano esta mañana estaba en el Complejo Los Libertadores para hacer su ingreso a Chile.