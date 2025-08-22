Atención: informaron que el paso Cristo Redentor continuará cerrado este sábado
El Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar a Chile permanecerá cerrado este sábado 23 de agosto ya que continúan las condiciones de inestabilidad.
Aquellos que planificaron viajar este fin de semana a Chile deberán reprogramar la escapada, ya que el paso Cristo Redentor continúa cerrado. Así lo informaron este viernes por la noche, al informar que continúan las nevadas en alta montaña.
Qué dice el comunicado
A través de un comunicado, se detalla que el Paso Internacional “permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos” este sábado 23 de agosto. “Los informes climáticos anuncian que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito”, advierten.
Además, se aclara que “Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos”.
Como siempre, se recomienda consultar el estado del Paso en su sitio oficial antes de viajar para evitar inconvenientes.