Llega el calorcito en una semana con máximas superiores a los 20°C

El pronóstico indica una mejoría en el tiempo en Mendoza, tras el frío de los últimos días. Cómo estará la semana.

El tiempo cambiará en Mendoza. Tras el intenso frío que se sintió durante el fin de semana, Mendoza se prepara para una semana con un marcado ascenso de las temperaturas, que traerán una sensación casi primaveral, de acuerdo a lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico.

Las mínimas y máximas irán en aumento de manera sostenida, alcanzando valores que superarán los 20 °C y se mantendrán así hasta el fin de semana, con cielos en su mayoría despejados.

Lunes y Martes: el inicio del cambio de tiempo El frente frío se despide y las temperaturas comienzan a subir de manera notable. El lunes marca el inicio del cambio, con una máxima que llegará a los 22°C y una mínima de 5°C, según la Dirección de Contingencias Climáticas. "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste", indica su pronóstico.

Los cielos se mantendrán sin probabilidad de precipitaciones, una tendencia que se consolidará el martes, con una máxima que rondará los 23°C y una mínima de 7°C. Los vientos se mantendrán leves, con ráfagas desde el noreste que no superarán los 22 km/h. Para ambos días se esperan heladas parciales.

Miércoles y Jueves: la consolidación de las temperaturas cálidas La tendencia se mantiene y las máximas superan los 20 °C. El miércoles se espera una máxima de 23°C y una mínima de 8°C, con un clima algo nublado y vientos moderados desde el noreste. Mientras que el jueves las temperaturas se mantendrán en un pico similar, con una máxima de 22°C y una mínima de 8°C. Las mañanas se vuelven más templadas y la sensación primaveral se consolida en toda la provincia, un verdadero alivio tras las jornadas gélidas.