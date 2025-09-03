Tras el escándalo de los audios, Karina Milei y el 3%, un mendocino hizo un videojuego

Realidad política y entretenimiento encontraron un punto en común con el aporte de un mendocino. Se trata del novedoso videojuego que creó Arián Vaquer en el que el jugador debe escapar de Karina Milei para no entregarle el 3% del dinero. La idea surgió después del escándalo de la secretaria de la presidencia y los audios .

El licenciado en Medios de Comunicación especialista en medios digitales y gamificación, Arián Vaquer habló con MDZ Radio y comentó cómo fue el proceso creativo para hacer el videojuego que bautizó “Escape argentino”.

“Era un tema que estaba en todos lados. Yo lo vi en todos los medios, en las redes explotó y la verdad nació un poco con la idea de jugar con estas herramientas de inteligencia artificial aprovechando un poco la noticia”, dijo Vaquer.

“Jamás pensé que después se iba a viralizar de la forma en la que sucedió, pero bueno, era un poco para experimentar con esas herramientas y obviamente tratar de aportar a la sensibilización y a la difusión de un tema tan importante”, agregó.

Además, Vaquer puntualizó que utilizó inteligencia artificial para hacer el videojuego: “Lo que se hace con un código y sabiendo programar, lo hice interactuando con inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que va un poco traduciendo esa idea al formato código”.

De qué se trata el videojuego

El personaje empieza con cierta cantidad de dinero y tiene 60 segundos para escapar del personaje de Karina Milei porque cada vez que la secretaria de la presidencia se superpone al personaje principal del juego le quita el 3% de su dinero.

Además, hay zonas seguras como una escuela o la universidad pública donde el tiempo se detiene y le da tiempo al jugador de pensar una estrategia para escapar de Karina Milei.

“Gane o pierda, el jugador nunca va a tener más plata que la que tenía al principio, realmente no va a mejorar su situación, lo cual también habla de la realidad particular del país. Inclusive ganando en el juego tampoco es que mejora mucho la situación”, cerró Vaquer.