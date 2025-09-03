"Super casta": la dura crítica de Fernando Burlando a Milei por la censura de los audios de Karina

El abogado cuestionó al oficialismo luego de que la Justicia, a pedido del Gobierno, prohibiera la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Fernando Burlando lanzó un fuerte mensaje contra el Gobierno de Javier Milei luego de que la Justicia, a pedido del oficialismo, prohibiera difundir los supuestos audios de Karina Milei en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El abogado denunció que el Ejecutivo, que llegó al poder con la promesa de terminar con “la casta”, ahora recurre a los jueces para intentar silenciar información sensible y perseguir a periodistas.

En un video subido a la red social X, Burlando expresó: “Super casta, venían a terminar con la casta y crear una nueva, corregida, aumentada y sin escrúpulos. Perseguir periodistas, pedir que los allanen, usar jueces para impedir que se difunda información, nunca nadie se atrevió a tanto en democracia. Vale aclarar porque esto, argentinos, ya lo vivimos, durante las noches más oscuras de la Argentina y eso sí, nunca más”.

El video de Fernando Burlando Embed - Fernando Burlando criticó al Gobierno de Milei

El trasfondo del escándalo tiene que ver con grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien en esos audios acusaba a Karina Milei de cobrar sobornos vinculados a contratos de medicamentos. El material se difundió inicialmente en un canal de streaming y generó una fuerte conmoción política y judicial, ya que involucraba directamente a la hermana del presidente en un caso de presunta corrupción dentro del Gobierno.

Ante la magnitud de la polémica, la Justicia resolvió prohibir la publicación de nuevos audios y dictó medidas que alcanzaron a periodistas y medios de comunicación. Desde la Casa Rosada sostuvieron que se trataba de una operación de espionaje ilegal con fines políticos y que el material había sido manipulado. Sin embargo, la decisión judicial fue cuestionada por opositores, especialistas y asociaciones de prensa, que advirtieron sobre un grave retroceso en materia de libertad de expresión. Fue en ese contexto que Fernando Burlando decidió redoblar sus críticas al Gobierno de Milei, no solo con un video que se viralizó, sino también con una serie de mensajes en redes sociales: "Impedir que la opinión pública siga enterándose de lo que pasa es querer tapar el sol con las manos. O más grave aún: es poner mordaza, maniatar y tomar de rehén a todo un pueblo. De la Política del Fracaso vamos a la Política de la Defraudación y los jueces acompañan. Putrefact", escribió el martes en X.