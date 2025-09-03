En medio del escándalo de los audios, Karina Milei será citada por la comisión investigadora de $LIBRA

En medio de la tormenta que atraviesa el Gobierno por el escándalo de los audios , la oposición logró aprobar en la Cámara de Diputados la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el marco de la comisión investigadora $ LIBRA .

Según argumentaron este martes, el testimonio de la hermana de Javier Milei es “fundamental” para esclarecer sus participaciones en las reuniones del presidente con los empresarios que crearon la criptomoneda. Además, la citarán por rol como gestora de supuestos “pagos indebidos”.

En una semana donde Karina Milei quedó en el ojo de la tormenta por la causa sobre los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, advirtió que “deberá explicar los motivos, el contenido, las participaciones de las reuniones con Davis y su equipo, su rol como nexo entre los empresarios y el presidente Javier Milei”.

La legisladora massista también fundamentó la citación de la secretaria general de la Presidencia en las acusaciones que tramitan en tribunales de Estados Unidos que la señalan como “la persona que controlaba al presidente y que gestionaba presuntos pagos indebidos”.

Quiénes serán citados por la comisión investigadora por $Libra

Junto a Karina, la oposición definió citar a los empresarios cripto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales a raíz de su “rol como nexos con el Poder Ejecutivo, su participación en el diseño y la promoción de la criptomoneda Libra, sus conocimientos sobre la estructura de la criptomoneda” y la apertura de cuentas y retiro de fondos.

Asimismo, Selva pidió llamar al vocero presidencial, Manuel Adorni; al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; a la excoordinadora de la disuelta unidad federal de investigación del Ministerio de Justicia, María Florencia Sicavo, y dos ex funcionarios de la OA: Luis Villanueva y José Mazzoni.

Por su parte, Rodolfo Tailhade propuso la citación del diputado José Luis Espert por el tuit que publicó su cuenta el 19 de marzo promocionando otra meme coin, y también por una reunión en la Casa Rosada ocurrida el 30 de enero junto a Milei, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En suma, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo pidió la convocatoria del propio Milei para que explique su participación en la gestación y posterior lanzamiento de la criptomoneda Libra. Como contrapropuesta, el presidente de la comisión Libra, Maximiliano Ferraro planteó que el presidente haga su descargo por escrito.