La oposición avanzó con su plan para interpelar a Karina Milei y otros funcionarios por el escándalo de los audios

Diputados de la oposición buscaron avanzar este martes con sus cuestionamientos por el escándalo por la causa Andis , que investiga una presunta red de corrupción en el Gobierno, como así también por los recientes audios de Karina Milei y otros funcionarios.

Ese marco, se llevaron a cabo dos comisiones, donde el denominador común fue la escasa presencia de representantes de La Libertad Avanza y nula del PRO, que sostienen que los planteos de los legisladores “solo buscan desestabilizar al gobierno en una época electoral”. La primera que se desarrolló fue la de Acción Social y Salud Pública, donde hubo unidad de criterio de los bloques para buscar interpelar a la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei , y el ministro de Salud, Mario Lugones .

En segundo orden, se concretó la comisión de Discapacidad , donde los diputados le dieron giro a los pedidos de informes para “dejar en claro que pasa en la Agencia de Discapacidad después de los audios de las coimas”. “También pedimos que se nos informe qué pasa con la baja de 110 mil pensiones y queremos saber las intenciones del Gobierno en caso de que el Senado rechace el veto a la ley de discapacidad”, precisaron desde el peronismo. Se replicaron los pedidos para interpelar a los principales funcionarios del Ejecutivo.

Todos estos proyectos “fueron dictaminados”, aunque oficialmente se necesita que se convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidido por el violeta Nicolás Mayoraz. “Es muy posible que todos estos temas los terminemos emplazando en una comisión porque no vemos voluntad de tratar nada por parte del Gobierno. Es sistemático el bloqueo”, agregaron.

Martín Menem, su primo Lule y Karina Milei, la tríada del Gobierno señalada por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

La estrategia de la oposición

Hay consenso en la oposición para “unificar” todos los expedientes para que los pedidos de interpelaciones y las solicitudes de informes sean tratados todos en simultaneo.

Al respecto, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, se refirió a los audios que se conocieron de la hermana del presidente: “Tuvimos que escuchar los audios por un medio de otro país. Me hace acordar a épocas funestas donde tenías que escuchar Radio Colonia".

"Ya sabemos lo que hacen en una interpelación, lo vimos en el caso LIBRA. Ahora dicen que los están espiando. Dan lástima, son un chiste. Karina Milei no va a venir. Hay audios en Casa Rosada, audios en el Congreso. El enemigo está acá. Spagnuolo visitó más veces que Bullrich y Francos a Milei. Y cuando abren el teléfono no hay un sólo chat. Es una tomada de pelo”, criticó.

Por su parte, la diputada peronista Cecilia Moreau aseguró que “lo que está pasando no se vio nunca”. “Y pasa por las complicidades que tiene el presidente acá dentro que son imperdonables. Yo las veo a las diputadas del oficialismo y me dan lástima. Se los digo con afecto. En algo creerán. En algún momento tendrán que darle explicaciones a sus hijos. Se estaban llevando coimas y tienen que pagar los responsables. Más temprano que tarde van a pagar, no tengan dudas”, agregó.