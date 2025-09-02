Juan Carlos Maqueda calificó como "lamentable" el fallo por los audios de Karina Milei: "Me da vergüenza ajena"

El exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda cuestionó el fallo "lamentable" del juez que ordenó el "cese inmediato" de la difusión de los audios de Karina Milei en la Casa Rosada y sentenció: "Esto da vergüenza ajena para quienes hemos estado y están en la Justicia".

El exsupremo salió con los tapones de punta contra la decisión del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, un magistrado que enfrenta acusaciones de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder en el Consejo de la Magistratura , que este lunes hizo lugar a un pedido de cautelar de la hermana menor del presidente y ordenó frenar la difusión de los audios "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

"Es lamentable. El fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión, y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad. Todo lo contrario a lo que venía desarrollando antes", disparó Maqueda en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, el exjuez del alto tribunal remarcó que la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina es muy precisa en materia de libertad de expresión y censura previa, además de ser "muy amplia y protectora". Según dio cuenta el cordobés, la misma se basa en las protecciones de la libertad de expresión presentes en la Constitución Nacional y la jurisprudencia de Estados Unidos, con gran elaboración sobre este punto en su Primera Enmienda.

Para Maqueda, "la prensa forma parte de uno de los elementos sustanciales de la democracia" y enfatizó: "No solamente porque es el derecho de la palabra, de comunicarse, la libertad de expresión de una persona y de un periodista de dar a conocer lo que llegue a sus manos. Sino porque esto beneficia a la población y al debate. Es uno de los pilares del sistema republicano".

Por último, el exmagistrado explicó que en este caso se ponen en juego el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, y argumentó que "el derecho no deja de proteger la intimidad de las personas", sino que "es tan importante la libertad de expresión que la mejor forma de legislar sobre la libertad de expresión es que no haya legislación ninguna".

"Eso no significa que se pueda mentir,faltar a la verdad, agraviar, inmiscuir en la vida personal de una persona", aclaró Maqueda, que subrayó que "si hubiera un agravio personal, siempre está el derecho a ejercer posteriormente a la reivindicación que sea necesaria en el plano judicial" en el ámbito correspondiente: la Justicia Civil.

Así, el exsupremo consideró el fallo de Maraniello "apresurado" y "muy poco fundamentado" y adelantó que confía en que el sistema judicial lo revierta en futuras apelaciones, llegado el caso por la propia Corte Suprema, ya que consideró que "no está en juego la seguridad institucional" como alegó el Gobierno.

"Es raro que el gobierno que termina todas las alocuciones con un '¡Viva la libertad!' esté yendo en contra de la libertad de expresión", finalizó Maqueda.