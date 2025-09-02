La embajada rusa negó su vínculo con el espionaje en Casa Rosada y criticó al Gobierno: "Es irracional"

La embajada de Rusia en Argentina rechazó las declaraciones del Gobierno que la vinculan al escándalo por los audios filtrados de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

La representación diplomática, encabezada por Dmitry Feoktistov, emitió un comunicado en el que expresó: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

El texto agregó que “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, sostuvo la embajada, al remarcar que Moscú busca mantener con Argentina “una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.

El comunicado concluyó recordando que en octubre se celebrará el 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países: “Deseamos conmemorar esta fecha en ese espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.