El gesto de Alberto Fernández tras el escándalo por los audios de Karina Milei: "Por una pelotudez"

En medio del escándalo por los audios que involucran a Karina Milei, Alberto Fernández tuvo una reacción en redes sociales y recordó la polémica que debilitó a su gobierno.

Mientras el Gobierno libertario enfrenta, a días de las elecciones legislativas bonaerenses, un escándalo por los audios que involucran en supuestas coimas a Karina Milei, en redes sociales compararon esta polémica con aquella foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en pandemia que se dio a conocer poco antes de las PASO 2021. En este contexto, apareció Alberto Fernández.

Cuál fue la reacción de Alberto Fernández En medio de la escalada de la polémica, el expresidente compartió en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje que publicó el periodista Bruno Bimbi. El mensaje incluía la foto del "brindis" que había hecho la Primera Dama en la quinta de Olivos en pleno aislamiento obligatorio, y decía: "Cuando publicaron esta foto e hicieron mierda su gobierno por una pelotudez, Alberto Fernández no pidió que allanaran o enjuiciaran a ningún periodista, ni que censuraran a ningún medio. Reconoció el error y pidió disculpas. Qué tiempos aquellos cuando éramos una República".

El tuit que compartió Alberto Fernández