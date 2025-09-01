El Gobierno insiste con una "operación política" detrás del caso Andis e intenta blindar a Lule Menem

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , aseguró que las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) son parte de una “campaña de desprestigio al Gobierno y su equipo” y defendió la postura del gobierno de no separar del cargo a Eduardo "Lule" Menem .

Además, consideró que las sospechas no han “tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones” y afirmó que a los comicios del 26 de octubre los siguen “viendo muy bien” para el oficialismo.

“Es un intento por influir en el electorado”, indicó el titular de ministros en declaraciones a radio Rivadavia.

A su entender, que las supuestas grabaciones de Diego Spagnuolo se difundiera un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, “demuestra que se trata de una operación política”.

Qué dijo sobre la economía

Aseguró, también, que el país no está acercándose a una recesión, pero reconoció que “en estos meses puede caer un poco el consumo”.

“En estos meses puede caer un poco el consumo, producto de que las tasas de interés son altas y la gente no se quiere endeudar”, subrayó Francos.

Además, negó que el Gobierno del presidente Javier Milei vaya a modificar la políticas de bandas en el dólar.

"No he escuchado que se vaya a hacer un cambio en la política de bandas, es un plan a mediano y largo plazo", expresó Francos.