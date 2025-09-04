El Gobierno nacional fijó en más de $13 mil millones para el financiamiento de las campañas legislativas

El Gobierno nacional dispuso el monto de aportes públicos para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El Gobierno nacional fijó más de $13 mil millones para el financiamiento de las campañas legislativas.

El Gobierno nacional oficializó los fondos destinados al financiamiento de las campañas electorales para las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre. La medida fue establecida a través de la Resolución 375/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según el texto, se determinó un monto global de $8.815.610.700,67 para la categoría de diputados nacionales y $4.407.805.350,33 para senadores nacionales. En total, el Estado destinará más de $13.200 millones a las campañas políticas en todo el país.

Distribución y control de los fondos La Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir los aportes entre los partidos y alianzas que participen en los comicios, además de aplicar las sanciones que determine la Justicia Electoral. Asimismo, se estableció que la Dirección General de Administración de Interior recibirá la información correspondiente para ejecutar las liquidaciones a favor de cada agrupación.

Desde la Casa Rosada remarcaron que los créditos presupuestarios para solventar este financiamiento ya están garantizados. De esta manera, el Gobierno busca asegurar la transparencia y el normal desarrollo de la campaña electoral, en línea con la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.