Feriado nacional y fin de semana largo: cuántos quedan hasta fin de año

Después de los cambios del Gobierno nacional, se sumó un feriado nacional en octubre que no estaba en el calendario original.

Esta semana empezó el tercer cuatrimestre del año y la cuenta regresiva para fin de año. En este contexto, se hace inevitable pensar en un descanso para llegar al verano. Aunque en un principio no había más feriados nacionales hasta noviembre, un cambio del Gobierno nacional sumó un nuevo feriado y, por ende, un fin de semana largo más.

Nuevo feriado nacional A través del Decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno trasladó el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 del mismo mes.

Por lo tanto, se suma un fin de semana largo al calendario de 2025 que no estaba estipulado en la legislación del año pasado, cuando el presidente Javier Milei fijó todos los feriados nacionales, días no laborables y los feriados trasladables.

montaña nieve nubes clima tiempo temperatura agua deshielo (2) Muchos mendocinos aprovechan el feriado nacional para ir a la montaña. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cuántos feriados nacionales quedan hasta fin de año Según la información oficial publicada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en septiembre no hay días feriados nacionales. Sin embargo hay dos días de festejo que afectan a la administración pública y las escuelas. Por un lado, el Día del Maestro el 11 de septiembre y el Día de la Sanidad. El primero cae un día jueves y afecta a las escuelas primarias y jardines de infantes. El segundo es el 21 de septiembre -día domingo- y afecta a hospitales y centros de salud.