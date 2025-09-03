Moreno: Javier Milei respaldó a Karina en un cierre de campaña marcado por ausencias clave

Javier Milei cerró la campaña en Moreno con ministros en primera fila, pero con ausencias que dejaron señales políticas en la recta final.

En el club Villa Ángela de Moreno, Javier Milei encabezó este miércoles por la noche el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El evento combinó micros, liturgia al estilo peronista y más despliegue policial que político. No obstante, el acto estuvo marcado tanto por las presencias de figuras centrales del gabinete como por ausencias llamativas.

Presentes y ausentes en Moreno Entre los presentes se destacaron Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además de seis de los ocho candidatos seccionales. Todos ellos acompañaron al Presidente en primera fila, reforzando la imagen de unidad en la recta final de la campaña.

Sin embargo, hubo ausencias que no pasaron inadvertidas. No asistió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y tampoco los referentes de Las Fuerzas del Cielo. Párrafo aparte merece la ausencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalado en la causa por la filtración de audios que involucra a Karina Milei.