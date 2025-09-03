Javier Milei cerró la campaña bonaerense en Moreno: "Si querés terminar con estos chorros, andá a votar"

Live Blog Post

Empezó el discurso de Javier Milei de cara a la elección bonaerense

El Presidente llegó al club Villa Ángela, en el partido de Moreno, para cerrar la campaña de La Libertad Avanza.

Milei inició el acto agradeciendo a Sebastián Pareja y a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Quiero agradecer a Sebastián Pareja y sus colaboradores por haberse cargado la campaña al hombro y por haber organizado nuestro partido en 8 secciones electorales para este domingo”.

“Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días”, señaló también el jefe de Estado.

Por otro lado, Milei disparó contra la oposición en medio del escándalo de las filtraciones en el Gobierno que involucran a la primera plana de la cúpula libertaria: "Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repugne con cosas aberrantes. Te quieren llevar al barro porque te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí", disparó.

El primer mandatario tildó de "operetas inmundas" a las filtraciones y recordó la muerte del fiscal Nisman, endilgándosela al kirchnerismo: "No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman".

"Además, se metieron con mi hermana, vaya que están asustados. El domingo vamos a pintar la provincia de violeta", lanzó Milei de cara a la contienda electoral de este domingo.