Atento, Racing: la durísima baja que tendrá Vélez para la ida de los cuartos de final
Vélez recibió una pésima noticia y Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con uno de los referentes del plantel para el partido del martes ante Racing.
Luego de cumplir con sus compromisos en el Clausura, Racing y Vélez ya pusieron el foco completo en lo que será la reñida llave por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este martes desde las 19, jugarán el partido de ida en Liniers y la definición será siete días más tarde en el Cilindro de Avellaneda, donde se conocerá al primer semifinalista del certamen.
Hace algunos días atrás, el Fortín venció a Central Córdoba en Supercopa Internacional y volvió a gritar campeón en el fútbol argentino. Sin embargo, esa final en Rosario dejó grandes secuelas para el equipo de Guillermo Barros Schelotto por la lesión de uno de los grandes referentes del plantel.
Sufre Vélez: Braian Romero se lesionó y no estará en la ida ante Racing
El jugador en cuestión es Braian Romero, quien acusó molestias luego del encuentro frente al Ferroviario y encendió las alarmas del cuerpo técnico. De hecho, el delantero ex River e Independiente quedó afuera de los citados para el encuentro contra Huracán en Parque Patricios con el objetivo de cuidarse para el duelo ante la Academia.
No obstante, el 9 se hizo estudios y los mismos constataron la peor de las noticias: sufrió un desgarro en el isquiotibial y está descartado para jugar la ida de los cuartos de final, el martes en el José Amalfitani. En principio, el Mellizo supliría la importante baja de su goleador con Michael Santos, aunque no está confirmado.
Al mismo tiempo, Vélez tuvo un gran alivio con la situación de Tomás Marchiori, que pidió el cambio en el 0-0 frente al Globo y generó mucha preocupación. Sin embargo, el parte médico fue positivo y es un hecho que estará bajo los tres palos en la serie vs. Racing.