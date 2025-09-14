La picante frase de Pep Guardiola en la previa del clásico entre Manchester City y el United: "Desde que llegué..."
En la conferencia de prensa previa al derby de Manchester, Pep Guardiola lanzó un provocador comentario respecto de los últimos años del City y del United.
Este domingo se juega una nueva edición del clásico entre el Manchester City y el Manchester United. Los dos gigantes de la ciudad se enfrentan en el Etihad Stadium en el marco de la fecha 4 de la Premier League y ambos persiguen un mismo objetivo: conseguir un triunfo que les permita levantarse tras el mal arranque en la temporada.
Los Citizens de Pep Guardiola, luego de una floja campaña 2024/25, no comenzaron para nada bien la nueva, con 1 victoria y 2 derrotas en las primeras 3 jornadas de la liga. En cuanto a los Red Devils de Amorim, sumaron 4 puntos de 9 y además quedaron eliminados en la primera ronda de la Carabao Cup frente al Grimsby Town, de la cuarta división de Inglaterra.
Las picantes declaraciones de Pep Guardiola en la previa del derby de Manchester
En la previa de este nuevo clásico, el DT de los Sky Blues habló este sábado en conferencia de prensa y reconoció los pergaminos de su eterno rival: "Tengo un gran respeto por el Manchester United, por su historia y su legado en el fútbol inglés y mundial. En los 90 nos ganaban siempre, quizás el City les ganaba alguna vez, y ganaron 13 Premier Leagues en 27 años (en la era Ferguson)", apuntó en un principio.
Sin embargo, inmediatamente decidió tomar una postura un tanto más provocadora: "Ahora nosotros ganamos 6 Premiers de las últimas 8. Así que al final hemos sido mejores que ellos desde que llegué (en 2016)", indicó el español. "Desde entonces siempre hemos sido mejores. Y pueden vencernos mañana, por supuesto. Pero no seremos derrotados", sentenció finalmente Pep, terminando de elevar la temperatura a horas de jugar el derby.
El balance entre el City y el United desde la legada de Guardiola
El City con Guardiola ganó 18 títulos, entre los que se destacan 6 Premier Leagues (antes de él habían ganado solo 4) y la Champions League en 2023 (la primera en la historia del club). En todo ese tiempo, el United apenas pudo sumar 5 títulos, siendo los más destacados la FA Cup 2024 y la Europa League en 2017. En cuanto a los enfrentamientos directos, sin contar el de hoy, jugaron un total de 25 clásicos, con 13 victorias para los de celeste, 9 para los de rojo y 3 empates.