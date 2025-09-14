La terminante postura del Bayer Leverkusen sobre la chance de ceder al Diablito Echeverri al Mundial Sub 20: "Vamos a..."

El Bayer Leversuken hizo un anuncio público acerca de la posibilidad de liberar al Diablito para el Mundial Sub 20. Y no es para nada alentador.

En un par de semanas comenzará a jugarse el Mundial Sub 20 en Chile y todavía hay un gran dilema por resolver en la Selección argentina de Diego Placente: la lista final de los futbolistas que podrán estar a disposición y los que no.

En ese sentido, la AFA se encuentra en negociaciones con los clubes para intentar convencerlos de liberar a los jugadores por el tiempo que dure el certamen (del 27 de septiembre al 19 de octubre), pero hay muchos de ellos que se cerraron en su postura y ya avisaron que no están dispuestos a ceder a determinadas figuras.

El primero en hacerlo público fue nada menos que el Real Madrid que, a través de Xabi Alonso, avisó que no tiene intenciones de desprenderse de Franco Mastantuono: "Si depende de nosotros, se queda", fue la contundente frase del DT español. No obstante, en las últimas horas otro importante jugador quedó prácticamente descartado para disputar el torneo juvenil.

El Bayer Leverkusen se plantó: no liberará a Echeverri para el Mundial Sub 20 Se trata de Claudio Echeverri, el ex River y Manchester City que viene de ser convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias. El que se expresó al respecto fue Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, su actual club, y dejó una frase terminante sobre la presencia del Diablito en el Mundial Sub 20: "Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", sentenció.

Claudio Echeverri El Diablito no jugaría el Mundial en Chile por decisión del Bayer Leverkusen, que no está dispuesto a liberarlo. @bayer04fussball