El sorpresivo dato estadístico que convierte el triunfo de Racing ante Vélez en histórico

Con la victoria sobre Vélez en el Amalfitani, Racing logró cortar una sorprendente racha negativa que arrastraba en la Copa Libertadores.

Racing logró un importantísimo triunfo este martes ante Vélez Sarsfield. Fue por 1-0 en el Amalfitani con un gol de Maravilla Martínez por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro plagado de polémicas y en el que, a pesar de jugar más de medio partido con un hombre más, dejó bastante que desear.

Más allá del juego, logró quedarse con una victoria vital en una serie que ya desde la previa prometía ser bastante cerrada y le permite encarar con más tranquilidad la revancha en el Cilindro. Pero además, con este resultado consiguió cortar una racha negativa histórica que, desde ayer, quedó enterrada en el pasado.

El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing

Es que ayer, por primera vez en su historia desde que participa del máximo certamen de clubes sudamericano, pudo ganar el partido de ida en una serie que comenzó de visitante. En todas las anteriores oportunidades que había arrancado un choque a dos partidos fuera de casa, había empatado o perdido.

Habían sido 9 las series que había empezado en cancha ajena, con 4 igualdades y 5 caídas. En orden cronológico, fueron: contra Atlético Nacional en 1989 (0-2), Peñarol en 1997 (0-1), América de Cali en 2003 (1-1), Montevideo Wanderers en 2015 (1-1), Guaraní ese mismo año (0-1), San Pablo en 2021 (1-1), Atlético Nacional en 2023 (2-4), Boca esa misma edición (0-0) y Peñarol en este 2025 (0-1).