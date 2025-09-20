La chicana de Gustavo Costas a Boca, Independiente y San Lorenzo: "Hay equipos grandes que..."

Gustavo Costas lanzó una burla contra el Rojo, el Ciclón y el Xeneize tras la victoria de Racing por 2-0 ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

El Racing de Gustavo Costas llega a la revancha contra Vélez con un gran presente. Tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo la semana pasada y ganar el partido de ida por los cuartos de la Copa Libertadores en el José Amalfitani, la Academia, con un equipo totalmente alternativo, se llevó tres puntos de oro del Tomás Adolfo Ducó tras vencer por 2-0 al Huracán de Frank Darío Kudelka.

De esta manera, Racing llegó a los 9 puntos en la zona A del torneo Clausura y ahora tendrá que definir la serie ante el Fortín el próximo martes a las 19:00 para meterse dentro de los cuatro mejores del certamen internacional. Además, el jueves 2 de octubre disputará el clásico del morbo frente a River por los cuartos de la Copa Argentina.

Duván Vergara festeja su gol con Di Cesare, en el 1-0 de Racing ante Huracán. Racing derrotó a Huracán y llega entonado a la revancha ante Vélez. FotoBaires

La chicana de Gustavo Costas a Boca, San Lorenzo e Independiente En conferencia de prensa, Gustavo Costas fue consultado sobre la seguidilla de partidos que tendrá que disputar la Academia en los próximos 15 días: "A mí me encanta jugar cada tres días, no me quejo de eso. Es lo más lindo que te puede pasar. Como les digo a los chicos: si estás en esa, es porque te está yendo muy bien, porque estás jugando todo”, sentenció.

Además, el DT lanzó una chicana contra San Lorenzo, Independiente y Boca, clubes que no disputan ninguna competencia internacional y que ya quedaron eliminados de la Copa Argentina: "Hay equipos grandes que juegan cada 15 días... Y nosotros hoy jugamos todo".