La chicana de Gustavo Costas a Boca, Independiente y San Lorenzo: "Hay equipos grandes que..."
Gustavo Costas lanzó una burla contra el Rojo, el Ciclón y el Xeneize tras la victoria de Racing por 2-0 ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.
El Racing de Gustavo Costas llega a la revancha contra Vélez con un gran presente. Tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo la semana pasada y ganar el partido de ida por los cuartos de la Copa Libertadores en el José Amalfitani, la Academia, con un equipo totalmente alternativo, se llevó tres puntos de oro del Tomás Adolfo Ducó tras vencer por 2-0 al Huracán de Frank Darío Kudelka.
De esta manera, Racing llegó a los 9 puntos en la zona A del torneo Clausura y ahora tendrá que definir la serie ante el Fortín el próximo martes a las 19:00 para meterse dentro de los cuatro mejores del certamen internacional. Además, el jueves 2 de octubre disputará el clásico del morbo frente a River por los cuartos de la Copa Argentina.
La chicana de Gustavo Costas a Boca, San Lorenzo e Independiente
En conferencia de prensa, Gustavo Costas fue consultado sobre la seguidilla de partidos que tendrá que disputar la Academia en los próximos 15 días: "A mí me encanta jugar cada tres días, no me quejo de eso. Es lo más lindo que te puede pasar. Como les digo a los chicos: si estás en esa, es porque te está yendo muy bien, porque estás jugando todo”, sentenció.
Además, el DT lanzó una chicana contra San Lorenzo, Independiente y Boca, clubes que no disputan ninguna competencia internacional y que ya quedaron eliminados de la Copa Argentina: "Hay equipos grandes que juegan cada 15 días... Y nosotros hoy jugamos todo".
Por último, Costas aseguró que los partidos importantes como la serie ante Vélez, el cruce frente a River y el clásico ante Independiente, les vino como anillo al dedo para levantar el nivel futbolístico: "Veníamos mal en el torneo, y lo mejor que nos pasó fue que nos tocaran estos partidos difíciles. Ahora Vélez, después Independiente y River (por la Copa Argentina)...Cuando enfrentás a estos equipos, es totalmente distinto", concluyó.