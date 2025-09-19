¡Alarma en Boca! Leandro Paredes podría perderse dos partidos clave del Clausura: el motivo

Boca pelea por meterse a la Copa Libertadores 2026 y, en dos de los ocho duelos restantes del torneo local, no podría contar con Leandro Paredes. Por qué.

Boca ultima detalles para recibir este domingo a Central Córdoba en lo que será la vuelta al Templo, donde intentará volver al triunfo tras el 1-1 de la fecha pasada ante Rosario Central en Arroyito. Al Xeneize le quedan 8 "finales" en el torneo Clausura para conseguir el tan ansiado boleto directo a la Copa Libertadores y sabe que, si quiere lograr eso, no tiene mucho margen de error.

Sin embargo, de cara a partidos futuros, hay un tema que empieza a generar preocupación en el equipo de Miguel Ángel Russo: la presencia de Leandro Paredes. Y es que se aproximan las últimas dos fechas FIFA del año y la LPF, al tratarse de compromisos amistosos, decidió no cortar con la continuidad del campeonato local.

La Selección argentina tendrá una primera gira por Estados Unidos en octubre (jugará el 10 y 13 de dicho mes) y, ya en noviembre, viajará a África para disputar un par de encuentros a partir del lunes 10. Claro, es un prácticamente un hecho que Lionel Scaloni incluirá al volante central de Boca entre los convocados para esos partidos, situación por la que podría perderse más de un partido del Clausura.

Rosario Central Boca Juniors Clausura 2025 Leandro Paredes Si hay llamado de Scaloni, Boca perderá a Paredes en dos fechas del torneo Clausura. Fotobaires

Los partidos que se perdería Paredes en Boca en caso de ser citado por Scaloni En primera instancia, Paredes no estaría disponible para visitar a Barracas Central por la fecha 12 durante el fin de semana del 12 de octubre (día y hora a definir), en un choque clave teniendo en cuenta que ambos equipos pelean en los primeros puestos de la tabla de clasificación a las copas del próximo año.