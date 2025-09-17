El tajante reproche de Miguel Ángel Russo a Carlos Palacios por su desplante a Úbeda: ¿habrá sanción?

Luego de que Palacios cuestionara a Úbeda el último partido al ser sustituido, Russo tuvo una charla cara a cara con el ex Colo-Colo para corregir su actitud. ¿Sale del once?

Tras un comienzo de ciclo turbulento, Miguel Ángel Russo logró reencaminar a Boca Juniors en el campeonato. Habiendo quedado atrás ya la funesta racha de doce partidos sin ganar, sumó 10 de los últimos 12 puntos en juego y volvió a colocar al equipo en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Con las aguas mucho más calmas tanto a nivel futbolístico como institucional, aún quedan problemas internos por solucionar. Uno de ellos son ciertas inconductas por parte de algunos jugadores, que tuvieron como episodio más reciente el desplante de Carlos Palacios a Claudio Úbeda el domingo en el duelo ante Rosario Central.

El desplante de Carlos Palacios a Caludio Úbeda El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. Video: TNT Sports

Promediando los 72 minutos de juego, el chileno, que no estaba teniendo una muy buena actuación, fue sustituido por Alan Velasco. Al salir de la cancha, miró mal al ayudante de campo y le dijo, enojado y de mala manera, "¿En serio? ¿En serio? ¿Salgo yo...?", tras lo cual fue a sentarse al banco de suplentes.

Esta escena, que generó mucha repercusión en los medios y redes sociales, no le gustó nada a Russo, que entendió este comportamiento no solo como un destrato a Úbeda, sino también para él mismo. En ese sentido, esta semana decidió hablar a solas con el ex Colo-Colo durante los entrenamientos y le advirtió que esta situación "no puede volver a repetirse".