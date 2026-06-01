Escala la polémica: la Liga Mendocina y Luján emitieron duros comunicados tras los incidentes

Luego de los graves incidentes registrados al finalizar el encuentro entre Guaymallén y Luján Sport Club por la Primera División A de la Liga Mendocina , comenzaron a llegar las respuestas institucionales. Mientras la entidad de fútbol difundió un duro comunicado de repudio, Luján Sport Club también fijó postura y pidió disculpas por lo ocurrido.

La entidad madre del fútbol mendocino condenó "firmemente los actos de violencia" registrados tras el partido y utilizó términos contundentes al señalar que quienes protagonizaron los hechos "son delincuentes que se escudan en una camiseta para dañar lo que todos construimos con esfuerzo y pasión".

Además, la Liga expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que trabajará para que los violentos "no tengan lugar en el fútbol mendocino".

Por su parte, Luján Sport Club emitió un comunicado en el que pidió disculpas por los hechos ocurridos y reconoció la participación de personas vinculadas a su institución. No obstante, también aclaró que los incidentes involucraron a integrantes de ambos clubes y no fueron responsabilidad exclusiva de una sola parte.

"Consideramos necesario asumir nuestra responsabilidad y pedir disculpas por la participación de quienes representan a nuestro club en estos hechos", expresó la institución Granate.

Además, el club manifestó su rechazo a cualquier hecho de violencia y sostuvo que espera una manifestación similar por parte de la institución rival, en referencia a Guaymallén.

comunicado Lujan SC

Hasta el momento, el Cacique no ha emitido un comunicado oficial sobre los incidentes, por lo que existe expectativa en el ambiente futbolístico mendocino respecto de cuál será su postura frente a los acontecimientos que empañaron una nueva fecha del torneo local.

El video de la barbarie