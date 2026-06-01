El guiño de Carlos Palacios a Colo Colo en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Boca

Carlos Palacios aprovechó sus vacaciones en Chile para hablar de su futuro y no descartó un posible regreso al club donde brilló antes de llegar al Xeneize.

El chileno Palacios estuvo de baja durante tres meses y medio debido a una compleja sinovitis en su rodilla derecha que requirió cirugía.

Mientras Boca comienza a diagramar el plantel para el segundo semestre, uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es Carlos Palacios. El delantero chileno es seguido de cerca por Colo Colo, que analiza la posibilidad de repatriarlo para afrontar los desafíos que tendrá por delante.

De vacaciones en su país, el futbolista fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto de Santiago y se refirió a los rumores que lo vinculan con el Cacique. "No lo sé, lo tiene que decidir él (Fernando Ortiz, el DT), depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea", manifestó.

Carlos Palacios habló de Colo Colo Carlos Palacios le abrió las puertas a Colo Colo Carlos Palacios le abrió las puertas a Colo Colo. TNT Sports Chile

Palacios también dejó abierta la puerta para cualquier escenario de cara al próximo mercado de pases. "Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos", agregó el atacante, cuyo futuro todavía no está definido.

Qué dijeron en Colo Colo sobre la chance de Carlos Palacios Desde Chile tampoco ocultaron el interés. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reconoció que mantiene diálogo frecuente con el jugador, aunque aclaró que las incorporaciones serán analizadas más adelante. "El otro día hablé con Carlos porque siempre converso con los jugadores para saber cómo están", explicó el dirigente.