La apuesta de Gimnasia y Esgrima que busca conquistar a los hinchas fuera de la cancha

En un contexto donde los clubes argentinos necesitan cada vez más creatividad para generar recursos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia comercial al sellar una alianza con la marca Kiricocho y desembarcar en pleno centro de la Ciudad. A partir de este acuerdo, los hinchas del Lobo podrán encontrar la indumentaria oficial del club junto a los diseños originales de Kiricocho en el nuevo local ubicado en Peatonal Sarmiento 127, fortaleciendo así la identidad de marca y acercando el club a sus simpatizantes.

La iniciativa va mucho más allá de la apertura de un punto de venta. Representa una apuesta por fortalecer la identidad de marca, acercar el club a sus simpatizantes y generar nuevas vías de ingresos en una época en la que las instituciones deportivas deben diversificar sus recursos para sostener su crecimiento.

El merchandising se ha convertido en una herramienta clave para los clubes. Ya no se trata solamente de vender camisetas, sino de construir una comunidad alrededor de los colores, la historia y el sentido de pertenencia que generan las instituciones.

En ese escenario, Gimnasia busca ampliar su presencia fuera del estadio Víctor Legrotaglie y acercarse a los hinchas que diariamente transitan por el centro mendocino. La ubicación estratégica del local permite que socios, simpatizantes y turistas tengan acceso a productos oficiales en uno de los puntos más concurridos de la provincia.

La alianza también representa una oportunidad para Kiricocho, una marca nacida en Buenos Aires producto de dos jugadores del ascenso que logró posicionarse entre los amantes del deporte y que ahora suma a una de las instituciones más importantes de Mendoza a su propuesta comercial.

En los últimos años, los clubes han comprendido que el crecimiento deportivo necesita estar acompañado por un desarrollo económico sólido. La generación de recursos propios mediante acuerdos comerciales, licencias y merchandising aparece como una de las herramientas más efectivas para fortalecer las finanzas institucionales.

Con esta nueva iniciativa, Gimnasia suma un nuevo espacio para encontrarse con sus hinchas y continúa construyendo una marca que busca trascender los resultados deportivos para consolidarse también fuera de la cancha.