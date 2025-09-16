Alejandro Fantino se enfureció en vivo con la nueva camiseta de Boca y fue viral: "Adidas chupam* bien las..."

Alejandro Fantino volvió a ser tendencia y no por su amor al liberalismo. Esta vez, el exrelator de la campaña del xeneize mostró su furia e indignación ante la nueva camiseta de Boca Juniors y trató a Adidas de "jugar con la historia", además de otros insultos que no pasaron desapercibidos en las redes .

Cuando uno de los panelistas quiso meter un chiste sobre dicha camiseta, Fantino lo cortó en seco advirtiéndole, "que esto va en serio" . Más allá de dar a entender que cuando habla de política no es tan serio lo que dice, dejó en claro que Boca representa una parte importante de su vida .

El conductor de Neura se irritó con el diseño de la nueva camiseta alternativa del equipo azul y amarillo, y estalló contra Adidas por haberla presentado:

"Fumar porro y diseñar camisetas con estrellas marinas, pelotudo. Andate a Jamaica la conch* de tu hermana, te aclaro, con Boca no pelotud*, forr*, que me hacés jugar con esa camiseta estúpido... A vos de marketing de Adidas , chupam* bien las pelot*s"

Luego, siguió con su enojo: "Me dio vergüenza ajena, dejen de jugar con la historia de Boca, y lo saco a Román acá. Estos forros de Adidas no les compro una put* camiseta... ¡Dejáme hablar, dejáme de hinchar las pelotas, dejame de romper los huev*s no te metas bolud* en serio, no es joda!"

"Acercame la camiseta verga que diseñaron estos forros de Adidas, acercame boludo estas estrellas marinas...pero que son, te falta el pescado que decía 'Pez Sherman' no se cuanto y no se acordaba la dirección...", expresó Fantino.

alejandro fantino.jpg Fantino estalló contra la camiseta del xeneize. Archivo MDZ

"¿Qué es boludo?, es la investigación abajo del fondo marino de Mar del Plata, la concha de tu hermana. Es una vergüenza que jueguen con nuestra historia. ¿Qué es el planetario?, explicame que son, ¿rayas marinas?... ¡Qué son!"

Para finalizar, el conductor largó otra polémica frase: "Esa marca verg*...mirá lo que es, nos arruinaron estos hijos de put*. Voy a averiguar el nombre, busquenme el nombre del diseñador choto de Adidas que nos cagó con esta remera, hay que decir el nombre del fumón este, que se fumó un caño, grande como un caño de escape y se puso a diseñar esta camiseta".

"Estos son los woke que salen de las universidades y se vienen a jugar con nosotros... azul, amarillo y azul".