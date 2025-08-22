"Te van a usar y tirar": el día que Alejandro Fantino le advirtió a Diego Spagnuolo sobre Lule Menem

En medio del escándalo por los audios filtrados en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , denunció un esquema de coimas en la compra de medicamentos, resurgió un video en el que Alejandro Fantino le advirtió que no se deje “usar” por las “segundas líneas” del Gobierno.

“Habitualmente la política se repite en sus formas. No digo que La Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero a algunos los conocemos bastante”, le advirtió el periodista a Spagnuolo en una entrevista en el canal de streaming Neura, en julio de 2024.

Luego, agregó: “Son segundas líneas o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Son gente genéticamente voraz. Muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando a un tacho de basura”, lanzó Fantino.

Ante esta escena, el entonces funcionario respondió que estaba “muy comprometido” con ordenar el organismo, tras denunciar irregularidades en la asignación de pensiones por discapacidad. “Fue lo que me pidió Javier, que me conoce y sabe cómo trabajo. Estoy en el punto que él sabía que yo iba a llegar, estoy obsesionado con resolver esto, y no me importa si me usan o no”, afirmó Spagnuolo.

En ese marco, Fantino pareció aludir a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei. Sin nombrarlo, lanzó: “Tenés que tener cuidado. Hay que tener cuidado que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado”. La localidad de Lules, con ese, queda en Tucumán, pero el conductor omitió la S final, detalle que no pasó desapercibido.

javier milei- Diego spagnuolo Diego Spagnuolo y Javier Milei.

El escándalo de los audios de Diego Spagnuolo

Poco más de un año después de la entrevista con Fantino, salieron a la luz audios en los que Spagnuolo señala a Lule Menem y a Karina Milei como responsables de un entramado de pedidos de dinero a laboratorios para garantizar contratos con el Estado.

Tras la difusión de los polémicos mensajes, el fiscal federal Franco Picardi abrió una causa para determinar la veracidad de las declaraciones y el rol de todos los funcionarios mencionados. En tanto, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación y deberá establecer si existieron delitos de cohecho y defraudación al Estado.

Mientras tanto, este viernes la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la ANDIS, que involucran a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor.

Al mismo tiempo, Spagnuolo fue hallado en el barrio Altos de Campo Grande en Pilar en la casa de un pariente. Allí, la Justicia secuestró su teléfono celular, considerado una pieza central para investigar la trama de presuntas coimas.