El tuit viral de Diego Spagnuolo: "Cuando sea presidente los voy a robar, uno por uno"

Se trata de un tuit previo a que el exfuncionario asuma su cargo en el Ejecutivo. "Cuando sea presidente me voy a acordar de uds, y los voy a robar, uno por uno. Perdón quise decir arrobar. Los voy a arrobar uno por uno", dice su posteo realizado en 2019.

En aquel entonces, un seguidor le respondió: "Estás hecho todo un político!". A ese mensaje, Spagnuolo le contestó: "Aprendo rápido".

Otro usuario le preguntó al dirigente libertario: "Definite, que queres ser? Presidente o community mngr!!". El saliente jefe de Andis le dijo: "Embajador. Luego presidente Todos lo saben".

Se trata de un tuit que se viralizó apenas horas después de que avanzara rápidamente la causa judicial, en el marco de múltiples allanamientos realizados en las últimas horas.

El tuit de Spagnuolo El tuit de Spagnuolo

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y se secuestró su teléfono celular aunque no quedará detenido.

El exfuncionario se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores.

También se le incautó una computadora y documentación, mientras que en la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, según lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

En el momento del operativo, Kovalivker se estaba yendo en un auto y en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

"La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ´escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traes a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia´. Por teléfono. Así se están manejando", decía Spagnuolo en los audios.