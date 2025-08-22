Allanamientos en Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y la Justicia ya tiene en su poder el celular del escándalo

La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos por la causa que tiene en el ojo de la tormenta al extitular de Discapacidad y que involucraría a Karina Milei.

La causa por presunto cobro de coimas que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem, sumó un capítulo clave este viernes, cuando la Justicia ordenó una serie de allanamientos para poder dar con pruebas que se sumen a la causa, sobre todo los audios que se le atribuyen al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo.

El exdirector ejecutivo de la Andis, Diego Spagnuolo, que en el último año registró 41 ingresos a Olivos, fue hallado en el barrio Altos de Campo Grande en Pilar en la casa de un pariente tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Durante el procedimiento, la Justicia secuestró su teléfono celular, considerado una pieza central para desentrañar la trama de presuntas coimas y retornos vinculados a contrataciones estatales.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires pudo encontrarlo minutos antes de que intentara escapar en un vehículo. En ese momento, los pesquisas, demoraron al extitular de Andis, sobre quien todavía no pesa una orden de detención.

Los allanamientos Desde la medianoche, se desplegaron 14 operativos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los procedimientos alcanzaron la sede central de la agencia, la droguería Suizo-Argentina y domicilios particulares vinculados a los imputados, incluyendo tres propiedades de la familia Kovalivker, propietaria de la empresa farmacéutica.

En todos los casos se incautó documentación, dispositivos electrónicos y elementos que serán peritados en el marco de la investigación.