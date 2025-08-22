Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei por los audios de Spagnuolo: "Te avisó lo de las coimas"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó al Gobierno de Javier Milei de estar involucrado en un presunto esquema de corrupción en el área de discapacidad del Estado nacional. En el texto difundido, señaló directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem como partícipes de un supuesto circuito de cobro de coimas en la compra estatal de medicamentos .

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave”, escribió Fernández de Kirchner .

La expresidenta retomó la argumentación judicial de la llamada “doctrina Vialidad”, por la cual fue condenada en 2022, y la usó como base para cuestionar la responsabilidad de Milei en el caso: “Si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos”.

La ex mandataria indicó que fue el abogado personal de Milei , Diego Spagnuolo , quien alertó al presidente sobre el presunto funcionamiento irregular dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en ese momento bajo su dirección. “Todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (...) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘El Jefe’ y su pandilla, cobrando retornos”.

En el mismo mensaje, cuestionó la reacción del mandatario ante la denuncia interna: “¿Lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?”.

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”. Bueno… dejame…

El análisis de Cristina Kirchner sobre los audios

Además, afirmó: “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la ‘doctrina Vialidad’ porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!”.

La publicación también hace referencia a un empresario del sector farmacéutico. “Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería La Suizo Argentina S.A., mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel”.

Según Fernández, también se menciona en los audios a Daniel Garbellini, designado como directivo del área. “Le pusieron como director a Daniel Garbellini, ‘un delincuente que estaba en la gestión de Macri’, según expresiones textuales”.

En el cierre del mensaje, Fernández de Kirchner reiteró críticas al Poder Judicial. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina”.

Hasta el momento, no se conocieron respuestas oficiales del Gobierno nacional ni de los funcionarios mencionados. Tampoco se informó si se iniciaron investigaciones judiciales derivadas de estas acusaciones.