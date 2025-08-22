Golpe al INV: pasan a disponibilidad a 50 empleados como parte de la disolución

El Gobierno nacional dispuso el pase a disponibilidad de 50 empleados del INV. Es por la reestructuración y la baja en el rango del organismo. El Congreso había dado de baja al DNU.

El Gobierno nacional pasó a disponibilidad a 50 trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura como parte del plan de disolución del organismo que dispuso la gestión de Javier Milei y que significa un golpe duro a la industria madre de Mendoza. La decisión la tomó en un momento complejo: el Senado bochó anoche el DNU 462 por el que se había dispuesto, justamente, la disolución del INV, en INTA y el INASE. Por eso la resolución del Ministerio de Economía en la que se pasa a disponibilidad al personal queda en un limbo legal.

El pase a disponibilidad representa una "transición" para los empleados: quedarán con esa situación por un tiempo determinado cobrando el salario (aunque no es el mismo monto que cobran habitualmente), pero luego podrían ser despedidos o reasignados en otra área. La disponibilidad es una instancia previa al despido y posterior indemnización, tal como ya ocurrió en otras áreas del Estado.

La medida generó un fuerte impacto en el INV, pues los trabajadores del lugar se enteraron por la resolución publicada en el Boletín Oficial. "Establécese que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en los Anexos, que integran esta medida, queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica", dice la resolución 1240 del Ministerio de Economía.

El Gobierno había disuelto el INV a través de un DNU en que le bajaba de rango y le quitaba la autonomía al Instituto, igual que las competencias técnicas especiales. Ese DNU fue rechazado por el Congreso. La intención del Gobierno es que el Instituto sea una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca