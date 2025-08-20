Un empleado del INV falleció tras una reunión en la que los trabajadores pedían explicaciones por su futuro

En las oficinas del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) este miércoles reina la tristeza y también la preocupación. En medio de una situación de alarma e incertidumbre por la publicación de los Decretos 462 y 585, que reconfiguran drásticamente el organismo, el trágico fallecimiento de un trabajador con muchos años de antigüedad en las propias oficinas le añadió más dolor al clima.

Se trata de Ernesto Carreras, un hombre de 62 años de edad que se desempeñaba en el área de Almacenes, dentro de la parte administrativa del instituto con sede en calle San Martín -la única sede de un organismo nacional que no está en Buenos Aires-. El hombre contaba con cerca de 40 años de antigüedad en la empresa porque había ingresado promediando sus 20 años. Según fuentes dentro del organismo, era un gran compañero de trabajo y por ende muy querido entre sus pares.

Topo Carreras -como era apodado- fue uno de los participantes de una importante reunión que se llevó a cabo este miércoles en el medio de este clima de incertidumbre. Los principales referentes del INV , el presidente Carlos Tizio y el vicepresidente Abel Chicone, se reunieron con un grupo de trabajadores para explicar cómo impactarán los decretos y qué cambios aún resta que se expliquen por parte de las autoridades de la Secretaría de Agricultura.

Saliendo de la misma, Carreras se retiró hacia su lugar de trabajo y en ese momento se descompensó. Aseguran dentro del organismo que sufrió un infarto, pero las causas de la muerte aún no fueron oficializadas. De la reunión también participó el referente sindical de ATE en ese instituto, Marcelo González, quien contó a MDZ que fue en buenos términos, sin tensión tanto desde las autoridades como por parte de los trabajadores. Asimismo, señaló que lamentan mucho su fallecimiento y envían las correspondientes condolencias a su familia.

El fallecimiento de Carrera se produjo en un clima de angustia por parte de los trabajadores, que advierten un drástico achicamiento del instituto por parte del Ejecutivo nacional -a través de la publicación de los decretos mencionados- pero aún desconocen los alcances del mismo. La reunión era justamente para que se aclaren algunas dudas al respecto, pero los trabajadores explicaron que ni los referentes del INV saben aún cómo va a impactar.

"Tenemos diálogo con Tizio, pero la situación está planteada de una manera que al ingeniero no lo consultan. Todas las responsabilidades, elecciones y medidas se toman directamente en Buenos Aires. Y en la mayoría de los casos no se lo consulta. Hay una especie de intercambio entre algunas áreas administrativas con Buenos Aires, pero para ver cómo trabajamos y ellos poder absorberla. Pero no consultan en cuestiones más profundas, como si va a haber cesantías, cuál va a ser la modalidad de trabajo, quiénes quedan y quiénes no, de que forma el Instituto se va a manejar con el presupuesto, etc.", advirtió González.

Ante este marco de incertidumbre y teniendo en cuenta que este jueves debe ser tratado en el Congreso el Decreto 462 que modifica la estructura del INV, los dirigentes sindicales explicaron cuáles van a ser los pasos a seguir en el marco de la lucha contra los posibles despidos. Lucha ahora condicionada abruptamente por el dolor de la pérdida de Carrera. "Si fuera por mí, yo mañana no trabajaría en solidaridad total con la familia y el compañero Carreras", señalan desde dentro. Lógicamente, la expectativa gira en torno a qué resolverá el Congreso, aunque se presume que el Decreto sea acompañado.

"Mañana veremos si se trata en el Senado el Decreto 462 y se deroga. Y después continuar con esta pelea, para ver si volvemos al 8 de julio, el día anterior a que salga el decreto. Vamos a tratar de comunicarnos con el gerente de fiscalización para ver cómo vamos a trabajar los empleados el día de mañana", confiaron a este medio.

También están alertas a posibles nuevas medidas de fuerza teniendo en cuenta que aún no hay claridad acerca de cómo van a profundizar los recortes en la estructura de trabajo, porque aún resta definir el futuro de los niveles más bajos. "Solo hay tres cargos definidos. Somos 415 empleados en todas las delegaciones, ya sea de todas las provincias más la sede central acá en Mendoza", advierten.

El comunicado conjunto de los trabajadores

En este complejo, angustiante y doloroso clima de los trabajadores del INV, los referentes sindicales se plegaron a un comunicado conjunto para anunciar una movilización en Mendoza junto a trabajadores del INTA, INTI y Conicet; también afectados por el decreto. "Frente al desguace del Estado que impulsa el Decreto 462, los trabajadores de INTA, INTI, INV, CONICET, Vialidad, UNCuyo y ATE nos autoconvocamos este jueves a las 11 en La Bancaria. Decimos no al vaciamiento y a la precarización. Somos garantes de la ciencia, la educación pública y la vitivinicultura de Mendoza", señalaron.

"También expresamos nuestro dolor y bronca por el fallecimiento de nuestro compañero del INV, Gabriel 'Topo' Carreras, ocurrido después de una reunión que trabajadores del organismo mantuvieron con sus autoridades. Un hecho que muestra cómo la precarización y la vulnerabilidad matan", agregaron respecto a la dolorosa noticia.