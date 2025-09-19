La contundente decisión de Marcelo Gallardo en River antes de la vuelta ante Palmeiras

River Plate no tiene tiempo para lamentos tras la caída en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores . El equipo que dirige Marcelo Gallardo ya puso la mira en la revancha en Brasil, al mismo tiempo que debe cumplir con la fecha 9 del Torneo Clausura frente a Atlético Tucumán .

El compromiso en tierras tucumanas representa un obstáculo en la planificación, ya que se disputa apenas cuatro días antes del duelo decisivo en San Pablo, en el que River tendrá la difícil tarea de revertir la serie ante Palmeiras , que está 2-1 a favor de los brasileños . En ese contexto, la decisión del cuerpo técnico apunta a resguardar a los titulares y darle rodaje a los juveniles.

El Muñeco fue claro con su postura: ante Atlético Tucumán plantará un once totalmente suplente, integrado en gran parte por chicos del club. De esta manera, la vista está puesta en el duelo de vuelta ante Palmeiras en Brasil, donde River se juega la clasificación a semifinales de la Libertadores .

Aunque en el torneo doméstico el Millonario lidera la Zona B con dos puntos de ventaja sobre Deportivo Riestra y necesita sumar para sostener la cima, la prioridad está en la competencia continental. La vuelta ante Palmeiras es, sin dudas, el partido más importante del año y en consecuencia Gallardo guardará todo pensando en la revancha ante el Verdao.

El River de Marcelo Gallardo ya piensa en la vuelta frente a Palmeiras, que ganó 2-1 en el Monumental.

Los juveniles que se perfilan como titulares

Una pista sobre la rotación ya se observó en la Reserva, donde Juan Cruz Meza y Bautista Dadín disputaron apenas un tiempo en el triunfo ante Riestra. Ambos viajarán a Tucumán y cuentan con chances concretas de ir desde el arranque.

Además, se espera la presencia de Santiago Lencina, Agustín De la Cuesta y hasta Ian Subiabre, quien atraviesa la negociación por su renovación mientras define su participación en el Mundial Sub 20. El partido ante el Decano será este sábado a las 21.15 en el Monumental José Fierro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1968851714741617130&partner=&hide_thread=false Jueves en River Camp pic.twitter.com/kND3lX8fDA — River Plate (@RiverPlate) September 19, 2025

Probable formación de River vs. Atlético Tucumán

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín serían los once futbolistas de River que irían desde el arranque en el duelo ante los tucumanos.

Tras la práctica vespertina de este viernes, Marcelo Gallardo terminará de darle forma a un equipo alternativo que refleja la decisión más contundente: reservar lo mejor para intentar la hazaña en Brasil frente a Palmeiras.