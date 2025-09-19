La terminante decisión de River con una de sus joyas que pone en jaque su presencia en el Mundial Sub 20

La dirigencia de River tomó una tajante medida con el único futbolista del club que fue convocado por Diego Placente para el Mundial Sub 20.

La Selección argentina se prepara para disputar el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Es por eso que este jueves, Diego Placente dio a conocer la lista de 21 convocados que irán en busca de un nuevo título en la categoría. Sin embargo, surgió una traba inesperada con uno de los juveniles citados.

Uno de los nombres que aparece en la lista es el de Ian Subiabre, la joya de 18 años que ya debutó en la Primera de River y es seguido de cerca por varios clubes del exterior. Aunque fue convocado oficialmente, su participación en el torneo todavía no está confirmada. El motivo no tiene que ver con lo futbolístico, sino con su contrato: el club no lo cederá si antes no firma la renovación.

River, tajante con Ian Subiabre: renueva o no lo ceden al Mundial Sub 20 El Millonario busca extender su vínculo, que vence en diciembre de 2026, y sumar una cláusula de salida de 100 millones de euros, cifra que ya se convirtió en política institucional para todos los juveniles del club. Pero del lado del jugador, que es representado por Claudio Paul Caniggia, proponen un monto bastante menor, y ahí es donde surgió la diferencia que hasta ahora impide avanzar.

Ian Subiabre Ian Subiabre debutó en River Plate en enero de 2024 con Martín Demichelis como DT. FotoBaires

La postura del club es clara: hasta que no haya acuerdo, el futbolista no será autorizado a sumarse a la Selección. Desde la AFA están al tanto del tema, e incluso se espera una reunión entre Claudio Tapia y los representantes de Subiabre para tratar de encontrar una solución que deje a todos conformes y le permita al extremo zurzo estar en el Mundial Sub 20.