Los nueva lista de citados por Diego Placente para la Selección Sub 20: ¿qué pasará con los del exterior?

La Selección Sub 20 que dirige Diego Placente ya tiene una nueva lista de convocados para la semana que viene, con la mira puesta en el Mundial de Chile que arranca el 28 de septiembre. Sin embargo, más allá de los nombres, el gran tema pasa por la disponibilidad real de los futbolistas.

El primer conflicto es con los que juegan en el exterior: no todos los clubes europeos están dispuestos a ceder a sus juveniles. En algunos casos las charlas están encaminadas, como con Claudio Echeverri en Bayer Leverkusen o Julio Soler en Bournemouth. También Valentín Carboni podría estar, aunque depende de lo que decida Genoa.

Otros, directamente, parecen casi imposibles. Franco Mastantuono, joya del Real Madrid, fue blindado por Xabi Alonso: "Si depende de nosotros, se queda con nosotros", advirtió el DT. Una postura similar tendrían Borussia Dortmund con Aaron Anselmino y Benfica con Gianluca Prestianni.

El segundo frente abierto es con los pibes que juegan la Copa Libertadores o la Sudamericana. La idea es que puedan disputar la ida de los cuartos de final y luego viajar con la Selección. Ahí entran Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín en River; Maher Carrizo, Tobías Andrada y Álvaro Busso en Vélez; Valente Pierani y Mikel Amondarain en Estudiantes; y Dylan Aquino en Lanús.