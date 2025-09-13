Los Pumas quieren tomarse revancha de Australia: se enfrentan en Sídney desde la 1

Los Pumas, con los mendocinos González e Isgró como titulares, juegan desde la 1 con Australia, por la fecha 4 del Rugby Championship.

Con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, Los Pumas juegan ante a Australia desde la 1 de nuestro país, por la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición. El encuentro se disputa en el Aussie Stadium de Sídney, que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28 a 24 tras sufrir un try en el último segundo.

Esta caída los hizo bajar a la última posición en este Rugby Championship, aunque en caso de recuperarse y volver al triunfo podrían terminar la fecha en la segunda colocación.

En las fechas anteriores, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda, aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67 a 27.