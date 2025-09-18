Tras el triunfazo ante River, Felipe Melo apuntó contra las críticas de los hinchas a Palmeiras: "¡Todavía hay gente que...!"

Felipe Melo, bicampeón de América con Palmeiras en 2020 y 2021, salió en defensa del equipo luego de la victoria sobre River en el Monumental.

Palmeiras jugó un partidazo en el Monumental y se impuso con autoridad por 2-1 sobre River Plate por la ida de cuartos de la Copa Libertadores. Con un primer tiempo aplastante, en el que no le dio respiro al Millonario, se dio el gusto de relajarse en el segundo y aún así llevarse una valiosa ventaja para la vuelta.

Además de la victoria, el encuentro de anoche fue importantísimo para el equipo, que a pesar de ser favorito en el certamen y estar peleando por el título tanto a nivel local como internacional, es muy criticado por la prensa brasileña y por los hinchas. En ese sentido, un ídolo de la historia reciente del club como Felipe Melo salió en defensa del Verdao luego del duelo de anoche.

"Antes del partido, si vos le preguntabas a cualquier hincha de Palmeiras, te decía: 'Un 0-0 está bien'. Me arriesgo a decir que incluso aceptaban perder 1-0 porque después se definía en casa", comenzó su análisis el ex volante central por la señal de Ge Globo, dejando en claro cuáles eran las expectativas en la previa.

"¡Palmeiras terminó ganando 2-1 y todavía hay gente que le da la cara para criticar al equipo!", agregó a continuación. Entonces, lanzó una fuerte sentencia para los que aún cuestionan a pesar de todo a los jugadores y al entrenador, Abel Ferreira: "No hay forma de que critiques a un equipo que jugó de visitante contra un tetracampeón de Libertadores, con 90 mil personas en el estadio y ganando el partido 2-1...".