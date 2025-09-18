A Leonel Pernía le levantaron la sanción y podrá volver a correr en el Turismo Carretera: cuál fue su reacción

La Asociación Corredores Turismo Carretera ( ACTC ) confirmó que Leonel Pernía podrá volver a competir en el TC desde 2026. La medida fue adoptada tras la reunión de la Comisión Directiva, que resolvió modificar los términos de la sanción aplicada meses atrás.

El comunicado oficial aclara que el levantamiento se limita exclusivamente a la máxima categoría nacional. De esta manera, no incluye al Turismo Nacional (TN APAT), donde el tandilense también había recibido una penalización.

La sanción original se había impuesto luego del encontronazo con Andrés Jakos durante el Coronación del TN en Trelew, al que se sumaron declaraciones indebidas contra un miembro de la CAF. Como consecuencia, se aplicó una suspensión de dos años y una multa de 30 millones de pesos, destinada a la Fundación Favaloro.

Tiempo después, en junio, la CAF redujo la pena a 18 meses de suspensión y un pago de 20 millones de pesos. Finalmente, la ACTC decidió habilitarlo para volver a correr en el Turismo Carretera a partir de la temporada 2026, en una medida que reconfigura su futuro deportivo.

La reacción del Tanito

Una vez conocida la noticia, Leonel Pernía habló con Campeones y compartió sus sensaciones tras el levantamiento parcial de la sanción: “No estaba contento porque fue un error mío, está muy bueno no estar sancionado pensando a futuro y las posibilidades donde correr”.

Respecto de su futuro inmediato, el Tanito remarcó que no prioriza ninguna categoría en particular: “Hoy ninguna categoría arranca por delante de otra, se va a dar dependiendo de los calendarios y del presupuesto. Se tienen que dar un montón de cosas que van de la mano para decidirse por una”.

El futuro deportivo de Pernía

Actualmente, el tandilense lidera el campeonato del TCR South America y no descarta dar el salto al Stock Car de Brasil en caso de consagrarse campeón. “Hoy por hoy ninguna categoría te da el premio que te da el TCR, sería muy lindo a mi edad poder competir en el Stock Car y medirme con esa clase de pilotos”, aseguró.

Acerca de su regreso al Turismo Carretera, el piloto fue claro: “Hoy en día puedo correr en 2026, estamos a tiempo de encarar un proyecto en TC pero tiene que ir de la mano de un equipo que pueda darme un auto competitivo”.