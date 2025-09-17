Un piloto que se bajó del Turismo Carretera este año anunció que volverá en 2026

El oriundo de Arrecifes se prepara para retornar a la categoría más popular del automovilismo argentino con un proyecto sólido.

El Turismo Carretera avanza hacia el cierre de la temporada 2025, pero varios pilotos ya piensan en el año próximo. Entre ellos se encuentra Juan Tomás Catalán Magni, quien decidió poner en marcha su retorno a la categoría más popular del automovilismo argentino.

El arrecifeño, que compitió por última vez en la fecha disputada en Posadas, confirmó que volverá a subirse a un TC en 2026. Aunque todavía no definió con qué estructura lo hará, aseguró que trabaja intensamente en los preparativos para su regreso.

“Estoy con muchas ganas de correr el año que viene, estoy trabajando mucho en la parte presupuestaria, en la parte del equipo, para volver con un conjunto sólido que me permita ser competitivo”, afirmó en diálogo con Carburando.

El objetivo de Catalán Magni en el Turismo Carretera Catalán Magni reconoció que no pretende regresar en las mismas condiciones con las que se despidió de la categoría. “No quiero volver como lo estaba haciendo este último tiempo, quiero ser más competitivo. Estoy trabajando en ese sentido, hay opciones muy concretas que las vamos a terminar de definir en unos días, estamos trabajando mucho para volver, pero ya es un hecho que voy a estar en 2026”, agregó.

catalan magni Juan Tomás Catalán Magni anunció que volverá al TC en 2026 y trabaja en un plan competitivo para estar a la altura. Instagram @juantocatalan