Turismo Carretera 2026: quién es el "tapado" que correría junto a Julián Santero en BMW

La posible llegada de la marca alemana al Turismo Carretera abre un nuevo capítulo en la categoría, generando gran expectativa.

El Turismo Carretera sigue sumando capítulos históricos a su evolución. Tras el anuncio de Mercedes Benz, ahora todas las miradas apuntan a BMW, que presentó su proyecto para sumarse a la categoría en 2026. El plan contempla a Julián Santero como figura principal, pero la gran incógnita era quién podría ser su compañero de equipo.

En ese sentido, el nombre que empezó a sonar con fuerza es el de Kevin Candela, un piloto que actualmente compite en el TC y que podría transformarse en la gran apuesta de la terminal alemana. La posibilidad genera expectativa tanto entre los fanáticos como dentro de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), que deberá evaluar y dar el visto bueno al ingreso de la marca.

kevin candela Kevin Candela se perfila como la gran sorpresa en el desembarco de BMW al Turismo Carretera. Instagram @kevin_candela116

Según reveló Carburando, esta semana se presentó de manera formal la propuesta para que BMW sea parte del campeonato a partir del próximo año. Ahora restará definir la alineación completa de pilotos y el equipo que tendrá a cargo los autos.

La nueva era del Turismo Carretera El arribo de Toyota marcó un quiebre en la historia del TC, categoría que era exclusiva de Ford, Chevrolet, Dodge y Torino. Ese movimiento abrió la puerta a la llegada de nuevas marcas, que hoy parecen cada vez más firmes en la categoría. Mercedes Benz será parte del calendario 2026 y BMW podría ser la próxima en sumarse.