Un histórico del Turismo Carretera anunció que no correrá en San Luis: "Lamentablemente..."

El experimentado piloto explicó los motivos de su ausencia en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Este fin de semana, el Turismo Carretera pondrá en marcha la primera cita de la Copa de Oro RUS 2025 en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, correspondiente a la undécima fecha de la temporada. En la previa de la cita fierrera, un protagonista con historia en la categoría confirmó que no será parte de la competencia.

A pocas horas de que comience la actividad oficial en el trazado puntano, el piloto sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que no podrá estar presente. La noticia generó impacto entre los fanáticos, ya que se trata de un piloto con amplia trayectoria dentro del automovilismo nacional.

El histórico del Turismo Carretera que no estará en San Luis El propio protagonista reveló los motivos: Sergio Alaux. El oriundo de Pigüé explicó que la ausencia responde a dificultades económicas y a trabajos de puesta a punto en su Chevrolet Camaro. En su cuenta personal escribió: “Finde de TC en San Luis y lamentablemente no podemos estar compitiendo por cuestiones de presupuesto y trabajos que haremos en el Camaro para estar más firmes en la próxima de San Nicolás”.

posteo alaux El posteo de Alaux en su cuenta de Instagram explicando su ausencia en la próxima fecha del Turismo Carretera.