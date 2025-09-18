La sorpresiva advertencia del DT de Palmeiras a sus jugadores tras vencer a River: "Necesitamos que se..."

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, les dejó una advertencia a sus dirigidos luego de la gran victoria por 2-1 ante el Millonario en el Monumental.

Palmeiras impuso su jerarquía y venció por 2-1 al River de Marcelo Gallardo en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, Martínez Quarta descontó para el Millonario, el Verdao se llevó una gran ventaja de cara a la vuelta del próximo miércoles a las 21:30 (hora de Argentina) en el Allianz Parque de San Pablo.

Tras el final del partido, Abel Ferreira, DT del conjunto paulista, habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro: “Trabajamos mucho durante estos 15 días con la mente en este partido. Hicimos una primera mitad muy buena y llegamos con mérito a la ventaja de 2 a 0. El adversario cambió el sistema y nos desajustamos en el mediocampo. De igual modo nos llevamos el resultado que vinimos a buscar. Faltan 90 minutos y no está nada definido", sentenció.

La advertencia del DT de Palmeiras a sus jugadores tras el 2-1 ante River Por otro lado, el entrenador portugués le lanzó una tajante advertencia a sus dirigidos luego de la gran victoria conseguida en Núñez: "Necesitamos aculturar a nuestros jugadores. No solo al club y a la exigencia que implica jugar en Palmeiras. Un club que sabemos que el tiempo es corto y la paciencia es corta", mencionó.

Abel Ferreira fue expulsado por un polémico y desubicado gesto. Foto: NA

Esta frase la dijo porque el equipo y sobre todo el propio Abel Ferreira venían siendo muy cuestionados y criticados por la hinchada del Verdao tras la durísima eliminación en los octavos de la Copa Brasil ante su clásico rival Corinthians, por no confirmar desde el juego pese a siempre ser competitivo. Ante ello, también lanzó otra frase a modo de defensa: "Desde que soy entrenador de Palmeiras, el equipo siempre ha competido y siempre ha entrado para ganar las competiciones".