River-Palmeiras: por qué fue correcta la revisión del VAR del penal pese al offside previo de Montiel
El árbitro del partido revisó un posible penal a Cachete, pero un offside previo del de Rivera invalidó toda la jugada. ¿Por qué fue acertado ir a revisarla?
River Plate no tuvo su mejor noche y Palmeiras aprovechó para pegarle un golpe contundente. El equipo de Marcelo Gallardo se vio totalmente superado durante gran parte del partido y cayó por 2-1 ante los dirigidos por Abel Ferreira en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, el próximo miércoles a las 21:30 (hora de Argentina), el Millonario buscará dar vuelta la serie y meterse entre los 4 mejores del certamen sudamericano.
De todas formas, en el partido no logró hacer pie en todo el primer tiempo y gran parte del complemento. A los 5 minutos, Gustavo Gómez estampó el 1-0 tras un gran cabezazo a quemarropa y a partir de allí el Verdao comenzó a desplegar su mejor fútbol, pero las atajadas de Armani y los palos evitaron que el marcado sea más abultado. No obstante, sobre el cierre del PT, Vitor Roque definió con un toque sutil y estampó el 2-0 que ponía más tierra de por medio.
Te Podría Interesar
La revisión del VAR sobre el posible penal a Montiel
Parecía que todo estaba perdido y que la diferencia podía estirarse aún más, pero sobre el cierre del encuentro, Lucas Martínez Quarta sacó un zapatazo lejano, la pelota se desvió y terminó entrenado en el arco para el 2-1 que le dio algo de vida a River. Pero eso no fue lo peor de la noche, ya que 10 minutos antes del gol del Chino, Weverton le pegó un rodillazo a Montiel en su espalda que el juez del partido no lo vio.
Sin embargo, desde el VAR llamaron a Jesús Valenzuela para que revise la acción. Y luego de revisar el monitor, la terna detectó un offside previo de Cachete y es por ello que tras analizar todo, dio su veredicto ante todo los hinchas. Primero mencionó que había falta y todo el Monumental estalló de felicidad, pero luego aclaró que había un fuera de juego previo y es por ello que la decisión final fue tiro libre indirecto a favor del Palmeiras y amonestación a Weverton.
¿Por qué estuvo bien revisado el penal de Weverton a Montiel?
Ahora bien, la decisión de que Valenzuela vaya a revisar el posible penal del brasileño al lateral argentino estuvo bien porque el asistente no cobra offside en el campo de juego, entonces la revisión en el VAR arranca por el posible penal y luego se chequea toda la fase de ataque. Y al detectar el posible offside de Montiel, como el jugador de River no toca la pelota no es factual y es el árbitro de campo quien debe confirmar si estaba fuera de juego.
Sin embargo, lo que aún no se comprende es porque amonestó a Weverton por la infracción ya que el reglamento indica: “Una amonestación o expulsión por detener un ataque prometedor o evitar una ocasión manifiesta de gol se cancela si la infracción se dio al proseguir el juego tras un incidente que luego se revisó y sancionó”. Y la falta de Weverton se da por evitar que Montiel llegue antes a la pelota en el área, en un claro ataque prometedor.