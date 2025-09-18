River-Palmeiras: por qué fue correcta la revisión del VAR del penal pese al offside previo de Montiel

El árbitro del partido revisó un posible penal a Cachete, pero un offside previo del de Rivera invalidó toda la jugada. ¿Por qué fue acertado ir a revisarla?

River Plate no tuvo su mejor noche y Palmeiras aprovechó para pegarle un golpe contundente. El equipo de Marcelo Gallardo se vio totalmente superado durante gran parte del partido y cayó por 2-1 ante los dirigidos por Abel Ferreira en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, el próximo miércoles a las 21:30 (hora de Argentina), el Millonario buscará dar vuelta la serie y meterse entre los 4 mejores del certamen sudamericano.

De todas formas, en el partido no logró hacer pie en todo el primer tiempo y gran parte del complemento. A los 5 minutos, Gustavo Gómez estampó el 1-0 tras un gran cabezazo a quemarropa y a partir de allí el Verdao comenzó a desplegar su mejor fútbol, pero las atajadas de Armani y los palos evitaron que el marcado sea más abultado. No obstante, sobre el cierre del PT, Vitor Roque definió con un toque sutil y estampó el 2-0 que ponía más tierra de por medio.

La revisión del VAR sobre el posible penal a Montiel Parecía que todo estaba perdido y que la diferencia podía estirarse aún más, pero sobre el cierre del encuentro, Lucas Martínez Quarta sacó un zapatazo lejano, la pelota se desvió y terminó entrenado en el arco para el 2-1 que le dio algo de vida a River. Pero eso no fue lo peor de la noche, ya que 10 minutos antes del gol del Chino, Weverton le pegó un rodillazo a Montiel en su espalda que el juez del partido no lo vio.

Sin embargo, desde el VAR llamaron a Jesús Valenzuela para que revise la acción. Y luego de revisar el monitor, la terna detectó un offside previo de Cachete y es por ello que tras analizar todo, dio su veredicto ante todo los hinchas. Primero mencionó que había falta y todo el Monumental estalló de felicidad, pero luego aclaró que había un fuera de juego previo y es por ello que la decisión final fue tiro libre indirecto a favor del Palmeiras y amonestación a Weverton.