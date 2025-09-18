Costas, sin ponerse colorado: cómo festejó el descenso de Independiente, su manía con el rojo y su advertencia al fichar a "Marcos R."

Gustavo Costas dio más detalles de su rechazo por Independiente y las cosas de tonalidad roja, y contó cómo se gestó la contratación de Marcos Rojo.

En un deporte que despierta pasiones tan fuertes como el fútbol, no hay casi ningún personaje tan caracterizado como Gustavo Costas. Hincha, exjugador y actual DT de Racing, vive y manifiesta su amor por la Academia con una intensidad pocas veces vista, lo que lo lleva a extremos insospechados.

Una clara muestra de esto es su total aversión por Independiente y todo lo que tenga alguna relación visual o conceptual con el color rojo, llegando incluso que no comer alimentos de dicha tonalidad (según lo cuenta su círculo íntimo). En ese sentido, este jueves en Líbero, programa de TyC Sports, reveló -sin ponerse colorado, claro- algunos detalles de su manía obsesiva.

La manía de Costas con Independiente y el color rojo La manía de Costas con Independiente y el color rojo

"Independiente, durante mi infancia y juventud, era un club extraordinario. Y así como nos pasaba a nosotros (de sufrirlos a ellos), ahora las pasa a ellos. Ni en pedo podía pensar que Racing iba a estar arriba e Independiente abajo, como está ahora. Nunca pensé que lo iba a vivir", comenzó a relatar respecto de su eterno rival. Y aseguró: "¿Si festejé cuando ellos descendieron (en 2013)? Síii, síii... Como ellos festejaron cuando nosotros estábamos mal".

Por otro lado, se refirió a su rechazo por las cosas rojas y confesó cómo hizo para dirigir a Independiente de Santa Fe, o "Santa Fe" a secas para él, equipo que comparte tanto el nombre como los colores con el Rey de Copas: "Al presidente le dije que por respeto me iba a poner la camiseta el día de la presentación. Lo hice ese día y nunca más. Después, con las camisetas de entrenamiento y camperas usaba siempre la gris".