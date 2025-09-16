¿Cambeses o Arias? La difícil decisión que tomará Gustavo Costas en el arco de Racing ante Vélez

De cara al duelo copero de este martes, Gustavo Costas ya tendría definido quién se parará bajo los tres palos de Racing en Liniers.

El DT de Racing todavía no confirmó quién será el arquero en la serie ante Vélez, aunque ya tendría al elegido.

Suena ilógico pensar que, en la previa a unos cuartos de final de Copa Libertadores, la gran incógnita de un equipo sea nada menos que el arquero. Sin embargo, es lo que le sucede a Gustavo Costas en Racing: el DT todavía no definió quién se parará bajo los tres palos en el partido de ida ante Vélez, este martes desde las 19 horas en Liniers.

Por qué Arias pasó a ser una duda en el arco de Racing El interrogante se abrió justamente en la serie de octavos frente a Peñarol, cuando el entrenador decidió reemplazar a Gabriel Arias, capitán y el máximo referente del plantel, por Facundo Cambeses en vistas a una posible definición por penales (luego la Academia obtuvo la clasificación agónica con un gol a los 95 minutos).

Más allá del enojo del chileno con el cuerpo técnico por aquella discutida decisión de cambiarlo, Costas le respetó la titularidad en los partidos siguientes, pero el 21 bajó drásticamente su nivel y cometió groseros errores en las duras derrotas ante Argentinos en La Paternal (4-1) y Unión en el Cilindro. (3-2).

En ese contexto, las malas actuaciones de Arias llevaron al técnico a darle un voto de confianza a Cambeses en el clásico frente a San Lorenzo del pasado viernes. Y el arquero suplente respondió: la Academia volvió al triunfo en el Clausura -ganó 2-0- con un rendimiento sólido del ex Banfield que generó la ovación de los hinchas en Avellaneda.