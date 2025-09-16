Escandalosas declaraciones del presidente de Chacarita contra sus jugadores: "Son cagones, parecen señoritas de..."

La Primera Nacional está llegando a su fin y, a falta de tres fechas para el final del torneo, hubo un importante equipo de la categoría que se pinchó de un día a otro. Es el caso de Chacarita , que hace algunos partidos atrás era puntero cómodo de la Zona B y luego sufrió una caída estrepitosa: lleva siete sin ganar y puso en serio riesgo su presencia en el Reducido.

La derrota del fin de semana pasado ante Almirante Brown en San Martín terminó de agotar la paciencia no solo del hincha funebrero, sino que también la de un protagonista esencial e inesperado: Néstor Di Pierro , el presidente de la institución. Y es que lejos de darle su apoyo a los jugadores en esta etapa clave del año, el máximo dirigente dejó frases ácidas y despiadadas contra todos ellos.

"Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita . Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé qué necesitan", comenzó diciendo en charla con el programa radial Mano a Mano Chacarita .

Sin embargo, esa fue una de las críticas más suaves de Di Pierro , que continuó: "Estoy dolido como todos los hinchas de Chaca. Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados, pero se nos cagan de risa en la cara. Tengo mucha responsabilidad por ser tan bueno. Ahora me van a conocer malo. Uno trata siempre de empujar el carro y que no falte nada. Estamos siempre y ellos (los jugadores) no están para la gente".

Poniéndose en la piel de los hinchas de Chacarita, el mandamás expresó: "Ayer era un partido para despegarnos. Hace 8 fechas estábamos 2°. Los jugadores no le devuelven nada al hincha que le cuesta un huevo pagar la cuota y la entrada. No tengo ni ganas de verlos. Que rueguen que no vaya la gente a UTA. Para los jugadores antes el problema era el técnico (Azconzábal) que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza".

Otras frases despiadas del presidente

Lejos de bajar el tono de su descargo, el presidente siguió con los insultos dirigidos al plantel de Carlos Mayor y dejó en claro la obligación de meterse en el Reducido: "Los jugadores son cagones. No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre. ¿Estas declaraciones puede ser contraproducente? Contraproducente va a ser si no entramos al Reducido. Cuando se fue el Vasco le dije a los jugadores que la responsabilidad era de ellos".

"Estoy defraudado de los jugadores, como todos. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedirle perdón a la gente", cerró Néstor Di Pierro. Un explosivo descargo pocas veces visto.