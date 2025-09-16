La decisión que adelantó Scaloni sobre la lista de jugadores de la Selección para el Mundial 2026

Lionel Scaloni volvió a referirse a los 26 convocados para el Mundial y, esta vez, dejó entrever algunas pistas importantes respecto a la nómina.

Luego del epílogo de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección argentina empezó a respirar aire de Mundial. Más allá de que todavía quedan nueve meses y varias fechas FIFA por delante, posiblemente con una Finalissima ante España en el medio (está todo dado para que juegue en marzo), lo cierto es que el próximo partido oficial y por los puntos que dispute la Albiceleste será nada menos que en el debut en Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Desde hace ya un tiempo a esta parte, cada conferencia de Lionel Scaloni tiene, al menos, una pregunta referida a los 26 jugadores que deberá convocar el DT para la Copa del Mundo del próximo año. Si bien la base está y sale de memoria en la cabeza de todos, el entrenador multicampeón con la Selección siempre se mostró cauto al respecto, pero esta vez dejó algunas pistas sobre la decisión que tomará a la hora de definir la nómina.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la lista de la Selección en el Mundial "Falta todavía, siempre que se juega con esta camiseta hay que ser protagonista. Pero más allá de eso, por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas, si todo está bien", sentenció Scaloni en un evento que organizó la AFA en Miami.

Lionel Scaloni El Mundial no para de acercarse y a Scaloni le llueven preguntas sobre la lista de la Selección argentina. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Esos dos casos que mencionó el nacido en Pujato son los de Nicolás González y Joaquín Correa. Previo a Qatar 2022 y con el plantel completo en Doha, ambos futbolistas sufrieron lesiones que los dejaron afuera de la cita mundialista a días del debut ante Arabia Saudita. En ese momento, fueron reemplazados en la lista por Thiago Almada y Ángel Correa.